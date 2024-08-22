Російські військові знищили власну БМП з екіпажем на Курщині

Російські фашисти з автоматичної гармати бойової машини піхоти БМП-3 в притул розстріляли колег на БМП-2 в селі Руська Конопелька (на мапі позначена червоним квадратиком) Суджанського району Курської області.

Відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом, сьогодні з’явилося в соціальних мережах. Український броньований автомобіль стояв біля перехрестя з палаючими будинками, коли з перпендикулярної вулиці вискочила ворожа БМП-2 і зупинилася поруч з ним.

І саме в цей момент відкрила вогонь невидима за деревом БМП-3 загарбників. Таке враження, що її екіпаж прицілився по нашому бронеавтомобілю і відкрив вогонь, не зрозумівши, що лупить по своїй БМП-2 (на скриншоті обведена червоною лінією). Шансів на виживання у екіпажу останньої небагато.

Тим часом, дивом врятований наш бронеавтомобіль (на скриншоті обведений синьою лінією) швидко поїхав назад заднім ходом…

Серед іншого, цей ролик показує, що в цілому на Курщині досягнуто певного паритету сил. Подальше просування за рахунок маневрів і несподіванки вже неможливе.