Російські військові увійшли на авіабазу США в Нігері, – Reuters

Російські військовослужбовці увійшли на авіабазу в Нігері, де дислокуються американські війська. Про це у четвер, 2 травня, повідомляє Reuters з посиланням на анонімного високопоставленого представника американського оборонного відомства.

За його словами, те, що відбулося, нібито стало наслідком рішення хунти Нігеру вигнати американські війська з країни.

«Офіцери, які керують західноафриканською країною, попросили США вивести майже 1000 військовослужбовців з країни, яка до перевороту минулого року була ключовим партнером Вашингтона в боротьбі з повстанцями, що вбили тисячі людей і змусили мільйони місцевих покинути свої домівки», — пише агентство.

Як зазначив співбесідник Reuters, російські війська наразі не змішуються з американськими, а використовують окремий ангар на авіабазі 101, яка знаходиться поруч з міжнародним аеропортом імені Діорі Хамані в Ніамеї, столиці Нігеру.

Reuters вказує, що цей крок російські військові здійснили тоді, коли військове і дипломатичне суперництво між США та РФ стає все більш запеклим через конфлікт в Україні.

Журналісти нагадують, що на додаток до майбутнього відходу з Нігеру, американські війська також залишили Чад в останні дні, в той час, як французькі війська були вигнані з Малі і Буркіна-Фасо.