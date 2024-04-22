 

Російські війська захопили нову територію в Очеретиному

  1. 22.04.2024
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Збройним силам України ніяк не вдається зупинити просування російських загарбників в районі села Очеретине на Авдіївському напрямку.

Так, наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о чотирнадцятій годині повідомив: «Окупанти мають просування в Очеретиному… на південний захід від залізничного полотна».

А о 15:03 це відобразив на своїй мапі авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» з коментарем в анотації: «Ворог захопив південну частину Очеретиного».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за 21 квітня та актуальний, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій закріпилися загарбники.

Також він різко розширив сіру зону в наш бік, що ми умовно для наочності позначили червоними стрілками. Попереднє подібне просування в цьому районі «DeepState» констатував лише пів доби тому.

Звертає на себе увагу, що ворог нахабо заглиблюється вглиб нашої території дуже вузьким фронтом, не боючись флангових ударів, на які, вірогідно, у Сил оборони немає ресурсів. Якби вони були, інтервентів можна було б легко оточити в Очеретиному…

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