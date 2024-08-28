Російські війська відступили з п’яти сіл на Курщині

Бійці Збройних сил України просунулися вперед у Курській області РФ. Зокрема, вони оприлюднили відео, на якому вивчають трофеї на щойно захопленій ворожій позиції в лісовому насаджені.

А наш захисник, який веде Телеграм-канал «Бахмутський Балу», написав: «Курський напрямок — потрохи продовжуємо рух вперед, сьогодні переїжджаємо на нові позиції».

Підтверджують просування Сил оборони на цій ділянці фронту і рашистські «воєнкори». Дивись їх мапу, на якій вони синіми стрілочками вказують напрямки наших ударів.

Вони заперечують відступ ЗСУ з Ольгівки і Кремяної, а серед взятих під контроль нашими захисниками сіл вони називають Гордївку, Внєзапноє, Бьяхово, Вікторівку, Успєновку…