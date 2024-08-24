Російські війська відступили у Курській області РФ

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  1. 24.08.2024
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Бійці Збройних сил України збільшили зону впевненого контролю у Курській області РФ, просунувшись вперед у сірій зоні активних боїв на північний схід від Суджі.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за 22-е (один великого масштабу) і 23-е (малого і великого масштабу) серпня. На двох останніх ми синіми стрілочками вказали взяту під впевнений контроль територію.

Таким чином, наші захисники остаточно взяли під контроль селище Мирний (раніше в зоні впевненого контролю ЗСУ перебувала більша його частина), повністю село Бондарєвка  і більшу частину села Михайлівка. Раніше обидва села були у сірій зоні.

 

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