Російські війська відступили у Курській області РФ

Бійці Збройних сил України збільшили зону впевненого контролю у Курській області РФ, просунувшись вперед у сірій зоні активних боїв на північний схід від Суджі.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за 22-е (один великого масштабу) і 23-е (малого і великого масштабу) серпня. На двох останніх ми синіми стрілочками вказали взяту під впевнений контроль територію.

Таким чином, наші захисники остаточно взяли під контроль селище Мирний (раніше в зоні впевненого контролю ЗСУ перебувала більша його частина), повністю село Бондарєвка і більшу частину села Михайлівка. Раніше обидва села були у сірій зоні.