 

Російські війська просунулися вперед на Сватівському напрямку, – ISW

  1. 12.05.2024
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«Нещодавно» російські окупанти здійснили підтверджені просування поблизу окупованого містечка Сватове Луганської області. Про це у сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, без подробиць розповів американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очевидно про цей же успіх загарбників повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Харківській і Луганській областях та в північній частині Донеччини:

«Противник просунувся на захід від Коломийчихи у східній частині балки Жеребець на ділянці завширшки до одного кілометра та на глибину до 850 метрів».

А авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» приблизно те саме зафіксував на свої карті – втрачена територія позначена червоно-коричневими штриховкою та пунктиром.

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