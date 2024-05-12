Російські війська просунулися вперед на Сватівському напрямку, – ISW

«Нещодавно» російські окупанти здійснили підтверджені просування поблизу окупованого містечка Сватове Луганської області. Про це у сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, без подробиць розповів американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очевидно про цей же успіх загарбників повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Харківській і Луганській областях та в північній частині Донеччини:

«Противник просунувся на захід від Коломийчихи у східній частині балки Жеребець на ділянці завширшки до одного кілометра та на глибину до 850 метрів».

А авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» приблизно те саме зафіксував на свої карті – втрачена територія позначена червоно-коричневими штриховкою та пунктиром.