Російські війська просунулися на Сватівському напрямку, – ISW

Нещодавно російські загарбники підтверджено просунулися вперед поблизу окупованого міста Сватове. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Очевидно, що мова за район села Кислівка, східну третину якого за попередні дні захопили загарбники, про що повідомлялося раніше.

Тим часом Телеграм-канал «Трикутник» повідомив, що інтервенти активізувалися також біля сусідньої Табаївки, де змогли просунутися в бік Піщаного, захопивши кілька наших позиції в низині. Дивись його мапу.

Між тим, бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади Збройних сил України впевнені, що ця активність агресора є лише спробою завадити Силам оборони перекидати звідси війська на критично важливий Авдіївський напрямок:

«Ці дії чітко синхронізуються з тим, що відбувається значно південніше на авдіївському напрямку, де орки перейшли в наступ, користуючись «очеретинськими» провалами. І сигнал цей: «Будете перекидати резерви звідси на південь, ми будемо забирати у вас ті ділянки, де ви оголите свої райони оборони».

Але з усіх зол потрібно обирати менше…