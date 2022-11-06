Російські окупанти залишили Херсон без світла

Херсон сьогодні залишився без електропостачання. «Світла немає по всьому місту, так. Чекаємо на інформацію, де що (відбулося)», — заявили у пресслужбі Херсонобленерго.

Пізніше російська пропаганда поширила повідомлення, що Херсон і ще більше десяти населених пунктів під Херсоном залишилися без світла через «теракт на ЛЕП Берислав – Каховка».

Зазначається, що на магістралі Берислав – Каховка нібито пошкоджено три залізобетонні опори високовольтних ліній електропередач.

А ось прості люди повідомляють зовсім інше. Зокрема, що у місті Берислав російські орки спеціально підривають опори ЛЕП, щоб не було електрики.

«В Бериславі валять стовпи, електричні. По центральній вулиці 1-го Травня валять кожний стовп… В місті Берислав спеціально валяють стовпи для того щоб не було світла… В Козацькому також немає світла…», — наводить повідомлення людей ТГ «Х..вий Херсон».