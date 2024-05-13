 

Російські окупанти захопили три села на Харківщині

  1. 13.05.2024
  2. Рубрика:

Три дні поспіль російські окупанти незначно, але все-таки просуваються у північному прикордонні Харківської області. Успіхи агресора за минулу добу зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками одинадцятого та дванадцятого травня. На останньому він червоно-коричневою штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора вже встигли закріпитися загарбники.

Ми ж, у свою чергу, для наочності на його мапі червоними стрілками умовно позначили місця розширення сірої зони в наш бік.

В анотації «DeepState» зазначив, що дванадцятого травня загарбники остаточно захопили села Мороховець, Олійникове та Зелене. Раніше ворог окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

Ще декілька сіл станом на початок поточної доби перебували в зоні активних боїв: Глибоке, Лук’янці, Зелене, Гатище та, можливо, Стариця і Бугруватка.

З позитиву можна зазначити те, що «DeepState» фактично заперечив вчорашню інформацію про прорив інтервентів до Вовчанська зі сходу.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Гройсман назвал Тимошенко мамой украинской коррупции и популизма: видео

14.02.2017 - 13:46
Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина ответил на многочисленные выпад в его адрес со стороны Тимошенко и ее однопартийцев. Он вспомнил, что Михаила Грушевского называют отцом украинской государственности, а вот ...
читать

Голодные бездомные собаки обглодали кроссовер Toyota (видео)

02.10.2015
На первый взгляд, паркетник Toyota ...
читать

Абраменко триумфально выиграл первое золото Украины на Олимпиаде: видео чемпионских прыжков

18.02.2018
Александр Абраменко выиграл золотую медаль ...
читать

Террористы «ДНР» устроили пьяное побоище со стрельбой: видео

17.02.2019
Сегодня жители Харцызска (город в ...
читать