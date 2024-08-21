 

Російські окупанти захопили три села на Донеччині

  1. 22.08.2024
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Російсько-фашистські загарбники продовжують поступове просування на теренах Донецької області.

21 серпня ворог захопив села Комишівку, Завітне та Новожеланне. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Перед цим аналітики проєкту  DeepState у ніч проти 20 серпня оновили карту й повідомили, що росіяни окупували Межове, Скучне та Журавку на Донеччині, тривають важкі бої за Нью-Йорк.

Також повідомлялося, що жителів Мирнограда попередили, що на евакуацію з міста у них лишились «лічені дні». Про це 19 серпня заявив виконуючий обов’язки начальника Мирноградської МВА Ігор Третяк в ефірі Радіо Свобода.

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