Російські окупанти захопили три села на Донеччині

Російсько-фашистські загарбники продовжують поступове просування на теренах Донецької області.

21 серпня ворог захопив села Комишівку, Завітне та Новожеланне. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Перед цим аналітики проєкту DeepState у ніч проти 20 серпня оновили карту й повідомили, що росіяни окупували Межове, Скучне та Журавку на Донеччині, тривають важкі бої за Нью-Йорк.

Також повідомлялося, що жителів Мирнограда попередили, що на евакуацію з міста у них лишились «лічені дні». Про це 19 серпня заявив виконуючий обов’язки начальника Мирноградської МВА Ігор Третяк в ефірі Радіо Свобода.