 

Російські окупанти захопили нові території на Харківщині

  1. 18.05.2024
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Російські окупанти просунулися в районі Вовчанська у північному прикордонні Харківської області. Про це сьогодні о 10:13 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» лаконічно повідомив боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

А вже о 16:51 більше детально про це розповів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який оновив свою карту вперше з шістнадцятого травня.

До речі, безпосередньо у Вовчанську успіхи загарбників зовсім незначні – лише трохи в наш бік зсунулася сіра зона на північному сході містечка, що ми умовно позначили червоною стрілочкою.

Однак, як зазначено в анотації, ворог остаточно окупував село Бугруватка. «DeepState» забарвив втрачену територію, на якій вже закріпилися інтервенти, червоно-коричневими штриховкою і пунктиром. Там же помітно в наш бік розширилася сіра зона (червона стрілка).

Ще більше сіра зона зсунулися до великого і стратегічно важливого села Липці, що ми позначили двома великими червоними стрілками. Вона підійшла під самий населений пункт.

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