Російські окупанти захопили лісосмугу біля Синьківки
Російські окупанти незначно просунулися східніше вільного прифронтового села Синьківка Харківської області, розташованого на північний схід від Куп’янська. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».
Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками дев’ятого травня, на якому він позначив червоно-коричневим пунктиром невелику територію у формі вузької смуги, на якій вже закріпилися загарбники. Фактично це сталося у межах сірої зони, яка не змістилася у наш бік.
А вже о 8:07 новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» написав, вірогідно, про ту саму подію:
«На Куп’янсько-Сватівській ділянці фронту кацап зайняв лісосмугу (1,24 км) на схід від Синьківки. Раніше, 5 травня, ЗСУ зупинили мотострілецький підрозділ противника на підступах до лісосмуги, проте згодом російські війська посилили тиск на ділянці і мали успіх».
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