 

Російські окупанти захопили лісосмугу біля Синьківки

  1. 10.05.2024
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Російські окупанти незначно просунулися східніше вільного прифронтового села Синьківка Харківської області, розташованого на північний схід від Куп’янська. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками дев’ятого травня, на якому він позначив червоно-коричневим пунктиром невелику територію у формі вузької смуги, на якій вже закріпилися загарбники. Фактично це сталося у межах сірої зони, яка не змістилася у наш бік.

А вже о 8:07 новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» написав, вірогідно, про ту саму подію:

«На Куп’янсько-Сватівській ділянці фронту кацап зайняв лісосмугу (1,24 км) на схід від Синьківки. Раніше, 5 травня, ЗСУ зупинили мотострілецький підрозділ противника на підступах до лісосмуги, проте згодом російські війська посилили тиск на ділянці і мали успіх».

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