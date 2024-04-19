Російські окупанти захопили частину Новокалинового, – «DeepState»

Російські окупанти минулої доби підтверджено просунулися вперед на Авдіївському напрямку. Про це без подробиць в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні серед іншого повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на цій ділянці фронту зафіксував просування загарбників в районі частково окупованого села Новокалинове.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора і вчора. На останньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися інтервенти.

Сіра зона при цьому помітно змістилася в наш бік. Попри це Сили оборони наразі контролюють більшу частину населеного пункту.