 

Російські окупанти захопили частину Новокалинового, – «DeepState»

  1. 19.04.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти минулої доби підтверджено просунулися вперед на Авдіївському напрямку. Про це без подробиць в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні серед іншого повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на цій ділянці фронту зафіксував просування загарбників в районі частково окупованого села Новокалинове.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за позавчора і вчора. На останньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися інтервенти.

Сіра зона при цьому помітно змістилася в наш бік. Попри це Сили оборони наразі контролюють більшу частину населеного пункту.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Во Львове сняли на видео, как на остановке парочка занималась любовью

08.08.2017 - 15:35
Секс на остановке устроили пациент психбольницы и пьяная женщина Нравы некоторых людей не устают шокировать. А если к проблемам с воспитанием добавить еще алкоголь и психическое расстройство, то на выходе ...
читать

Собаки ведут себя за столом как люди (видео)

20.04.2016
На видео собаки, которых, вероятно, ...
читать

Вакарчук представил новую песню: видео

30.03.2018
Несмотря на концертную паузу, самая ...
читать

Пуля прошла на вылет через две щеки зевающего бойца: видео

28.11.2017
«Повезло»: пуля прошла на вылет ...
читать