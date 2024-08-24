Як повідомлялося раніше, російські окупанти увірвалися в південно-східну частину міста Новогродівка на Покровському напрямку і ведуть безперервні штурмові дії. Цілком можливо, що карта «DeepState» за 23 серпня вже застаріла, причому не нашу користь…

Місцеві жителі повідомляють, що в ході жорстоких вуличних боїв загарбники проводять тотальну зачистку. Це зокрема означає, що в кожне окреме приміщення, кімнату чи підвал спочатку кидається граната, і лише після її вибуху туди заходять інтервенти, які стріляють у все, що рухається…

В результаті вже загинула велика кількість місцевих жителів, які з різних причин не евакуювалися, у тому числі і прихильники «руського миру», які свідомо чекали своїх «визволителів»-вбивць.

Тим часом військовий журналіст німецького видання «Bild» Юліан Рьопке, описуючи нашу катастрофу на Покровському напрямку, зокрема, заявив: «Укріпленої лінії української оборони на схід від Покровська більше немає».

Чесно кажучи, в умовах тотальної переваги агресора в живій силі від кількох заздалегідь підготовлених укріпрайонів було не багато толку. Здебільшого вони стримували ворога на кілька днів, але оскільки стояли далеко один від одного, інтервенти їх обходили, після чого наші захисники відступали з них, щоб не потрапити в оточення.