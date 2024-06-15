Російські окупанти відступили у Кліщіївці, – «DeepState»

Бійці Збройних сил України відкинули російських загарбників у звільненому минулої осені, але знову частково окупованому селі Кліщіївка південніше Бахмута на Краматорському напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками тринадцятого і чотирнадцятого червня.

На останньому ми синьою стрілочкою умовно показали розширення сірої зони активних боїв у бік загарбників. «Ворог відступив у Кліщіївці», — прокоментував ситуацію в анотації «DeepState».

Згодом це підтвердив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «У Кліщіївці російські війська відступили з центральної у північну частину села. Ділянка глибиною до 850 метрів перейшла до сірої зони».