 

Російські окупанти відступили у Кліщіївці, – «DeepState»

  1. 15.06.2024
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Бійці Збройних сил України відкинули російських загарбників у звільненому минулої осені, але знову частково окупованому селі Кліщіївка південніше Бахмута на Краматорському напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками тринадцятого і чотирнадцятого червня.

На останньому ми синьою стрілочкою умовно показали розширення сірої зони активних боїв у бік загарбників. «Ворог відступив у Кліщіївці», — прокоментував ситуацію в анотації «DeepState».

Згодом це підтвердив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «У Кліщіївці російські війська відступили з центральної у північну частину села. Ділянка глибиною до 850 метрів перейшла до сірої зони».

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