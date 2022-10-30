Російські окупанти розбилися під час втечі зі своїх позицій

Сили оборони України на півдні змусили ворога стрімко відступати. Як відомо з офіційних заяв Генштабу, тільки в Херсонський області було звільнено від російсько-фашистських загарбників вже більше 90 населених пунктів.

Нардеп і волонтер Юрій Мисягін показав відео однієї такої втечі ворога. Кидали все, що було, застрибували на авто і драпали.

Під час драпання на броні з окупантів злетали шоломи. А закінчується все епічно — машина перевертається і загарбники волають від отриманих травм…