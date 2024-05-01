 

Російські окупанти просунулися вперед на Запоріжжі

  1. 02.05.2024
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Російські окупанти незначно просунулися вперед в межах звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (тоді цей напрямок офіційно називався Мелітопольським, а зараз Оріхівським).

Про це 1-го травня повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками передостаннього і останнього днів квітня.

На останньому ми червоними стрілочками умовно позначили місця розширення сірої зони в наш бік. У підсумку Збройні сили України впевнено контролюють половину населеного пункту, решта перебуває у сірій зоні.

Тим часом деякі рашистські «воєнкори» заперечують інформацію російської пропаганди про захоплення загарбниками Роботиного. В якості свіжого вона оприлюднила відео з інтервентами в селі, які прорвалися туди ще у березні, але про те, що незабаром вони в ньому були знищені промовчала…

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