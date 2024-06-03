Російські окупанти просунулися в районі Іванівського

На Краматорському (колишньому Бахмутському) напрямку за 22 з половиною години минулої доби бійці Сил оборони зупинили сім спроб російських окупантів вклинитися в нашу оборону неподалік Калинівки, Кліщіївки та Андріївки.

Про це в зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України: «Втрат позицій і територій не допущено».

Попри це авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував незначне просування загарбників в районі маже повністю окупованого села Іванівське між Часовим Яром і Бахмутом.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за перше та друге червня. На останньому ми червоною стрілочкою умовно позначили місце зсуву сірої зони активних боїв в наш бік.