 

Російські окупанти просунулися в межах Кліщіївки

  1. 24.05.2024
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Російські окупанти закріпилися у північній частині звільненого минулої осені села Кліщіївка південніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок). Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти за підсумками черговоїої доби, на якому він червоно-коричневою штриховкою та пунктиром позначив втрачену ділянку, на якій закріпилися загарбники.

У підсумку Збройні сили України контролюють трохи більше половини населеного пункту, окупанти до 20%, решта перебуває у сірій зоні.

Наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», теж написав: «Орки мають просування в населеному пункті Кліщіївка, Бахмутський напрямок».

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