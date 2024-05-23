Російські окупанти просунулися в межах Кліщіївки

Російські окупанти закріпилися у північній частині звільненого минулої осені села Кліщіївка південніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок). Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти за підсумками черговоїої доби, на якому він червоно-коричневою штриховкою та пунктиром позначив втрачену ділянку, на якій закріпилися загарбники.

У підсумку Збройні сили України контролюють трохи більше половини населеного пункту, окупанти до 20%, решта перебуває у сірій зоні.

Наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», теж написав: «Орки мають просування в населеному пункті Кліщіївка, Бахмутський напрямок».