 

Російські окупанти просунулися у сусідніх Бердичах і Семенівці

  1. 24.04.2024
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Вірогідно, через обвал фронту в районі Очеретиного і Новобахмутівки на Авдііївському напрямку, про що ми писали раніше, ворог просунувся вперед і трохи південніше – на сусідній ділянці в Бердичах і Семенівці.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншоти його карти за 23 квітня, на яких він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив захоплені російськими фашистами території.

Окрім того, західніше Семенівки в наш бік відчутно розширилася сіра зона.

Станом на зараз ворог впевнено контролює щонайменше дві третини Бердичів, Збройні сили України – близько одного відсотка, решта населеного пункту перебуває в сірій зоні активних боїв.

В Семенівці ворог впевнено контролює п’яту частину села, решта перебуває в сірій зоні. Фактично Сили оборони втратили контроль над обома населеними пунктами.

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