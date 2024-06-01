 

Російські окупанти просунулися у Часовому Ярі

  1. 01.06.2024
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Російські загарбники третій день поспіль потрохи просуваються у нескореному містечку Часів Яр західніше окупованого Бахмута на Краматорському напрямку.

Про останні досягнення ворога сьогодні о 8:06 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: Кацап має частковий успіх на півночі та півдні мікрорайону «Канал», атакуючи мотострілецькими підрозділами за підтримки оперативно-тактичної авіації та артилерії».

Наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 8:51 оприлюднив відео знищеного населеного пункту, відзняте безпілотним літальним апаратом, з коментарем:

«На околицях Часового Яру важкі бої. Окупанти мають перевагу у всьому… Тих, хто продовжує розповідати про якусь стабілізацію, запрошуємо до нашої компанії. Ворожа артилерія працює цілодобово… Авіація розносить місто».

О 9:57 авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» підтвердив просування загарбників у містечку, позначивши на своїй актуальній карті червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачену територію, на якій за вчора встигли закріпитися загарбники.

Поруч помітно змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, що ми позначили червоною стрілочкю.

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