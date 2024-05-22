 

Російські окупанти просунулися під Кліщіївкою

  1. 23.05.2024
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Російські окупанти просунулися в районі звільненого минулої осені села Кліщіївка. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карт за підсумками 20-го і 21 травня. На останній він змістив сіру зону вглиб Кліщіївки, що ми умовно для наочності позначили червоною стрілочкою.

Хоча «DeepState» залишив три чверті населеного пункту підконтрольними Силам оболрони, у своїй анотації до мапи він заначив: «Лінія зіткнення у Кліщіївці уточнюється».

У свою чергу, міністерство оборони фашистської РФ сьогодні заявило про захоплення Кліщіївки. Вчора, нагадаємо, загарбники оприлюднили відео зі своїм прапором біля будинку культури в центрі села.

А військовий блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс у своєму телеграм-каналі «Офіцер» визнав, що село перейшло в сіру зону.

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