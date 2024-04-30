 

Російські окупанти просунулися під Донецьком, – ISW

  1. 30.04.2024
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Російські окупанти «нещодавно» здійснили підтверджене просування поблизу Донецька. Про це у сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інституту вивчення війни (ISW).

Вірогідно, мова про просування загарбників в районі частково окупованого нескореного містечка Красногорівка, про яке ще вчора ввечері повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

Підтвердив його і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти з останнім оновленням, зробленим на початку тридцятого квітня.

На ньому червоними штриховкою і пунктиром позначена територія, на якій вже закріпилися загарбники, східніше міста. При цьому суттєво розширилася в наш бік сіра зона, у тому числі в межах самого населеного пункту, що ми позначили червоними стрілочками.

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