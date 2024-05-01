Російські окупанти просунулися на північ від Очеретиного

Російські загарбники продовжують просуватися на північ від майже повністю окупованого селища Очеретине на Авдіївському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за останній день квітня, на якому він червоно-коричневою штриховкою позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники. Також відчутно розширилася в наш бік сіра зона.

Телеграм-канал «Донбас Оперативний» про ті самі події написав: «На схід від селища Новоолександрівка кацап просунувся вздовж двох лісосмуг у північному напрямку на ділянці шириною до 900 м та на глибину до 630 метрів».

Тим часом блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав: «По можливості обмежуйте пересування по трасі Покровськ — Костянтинівка, обираючи альтернативні шляхи».

Це саме та магістраль, до якої рвуться інтервенти з Очеретиного. Що підтвердив блогер і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс у своєму Телеграм-каналі «Офіцер»:

«Орки зі сторони Очеретино активно рухаються в сторону траси Покровськ — Костянтинівка, однієї з артерій Донбасу. Пацанам там зараз ультраважко, не дарма говорив, шо сильно переживаю саме за цей напрямок».

А «Донбас Оперативний» зрештою повідомив: «Ходять чутки, що трасу Костянтинівка – Покровськ найближчим часом можуть перекрити для цивільних…».