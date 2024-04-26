Російські окупанти просунулися на Бердянському напрямку

Російські окупанти здійснили підтверджене просування в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей (колишній офіційний Бердянський напрямок, а нині стик Оріхівського і Новопавлівського).

Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, без деталей розповіли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Більш конкретно підтвердив цю інформацію авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який на цій ділянці фронту зафіксував незначне просування загарбників південніше звільненого минулого літа селища Урожайне на Донеччині.

Дивись скриншот його карти за 25 квітня, на якому ми червоною стрілочкою позначили місце зсуву сірої зони в наш бік. Разом з тим чітко видно, що ворог ще не дійшов до самого населеного пункту.

Нагадаємо, вчора блогер і боєць Сил оборони, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», повідомив про просування інтервентів «в Урожайному». Вірогідно, малось на увазі «в районі Урожайного».