Російські окупанти прорвалися у Старомайорське

Російські окупанти відчутно просунулися в районі звільненого минулого літа села Старомайорське Донецької області на Оріхівському (а раніше офіційно Бердянському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками шостого та сьомого травня.

На останньому він пунктиром і штриховкою позначив втрачену територію, на якій за минулу добу закріпилися загарбники. Окрім того, помітно зсунулася в наш бік сіра зона.

Якщо позавчора Збройні сили України впевнено контролювали 98% території населеного пункту і лише 2% перебували у сірій зоні, то зараз це співвідношення різко змінилося.

Нині загарбники впевнено контролюють щонайменше 10% Старомайорського (південну частину), Сили оборони – до 15% на півночі села, решта перебуває у сірій зоні активних боїв.