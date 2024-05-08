 

Російські окупанти прорвалися у Старомайорське

  1. 08.05.2024
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Російські окупанти відчутно просунулися в районі звільненого минулого літа села Старомайорське Донецької області на  Оріхівському (а раніше офіційно Бердянському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками шостого та сьомого травня.

На останньому він пунктиром і штриховкою позначив втрачену територію, на якій за минулу добу закріпилися загарбники. Окрім того, помітно зсунулася в наш бік сіра зона.

Якщо позавчора Збройні сили України впевнено контролювали 98% території населеного пункту і лише 2% перебували у сірій зоні, то зараз це співвідношення різко змінилося.

Нині загарбники впевнено контролюють щонайменше 10% Старомайорського (південну частину), Сили оборони – до 15% на півночі села, решта перебуває у сірій зоні активних боїв.

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