Російські окупанти повідомили про смерть Стремоусова

Загинув гауляйтер Херсонщини Кирил Стремоусов. Таку інформацію подає російське РІА Новості.

При цьому посилання йде на інформацію від пресслужби окупаційної адміністрації.

За попередніми даними, Стремоусов загунув у ДТП біля Генічеська, куди перебралася окупаційна влада.

Додамо, що на цього персонажа, який служив окупантам, полювали не тільки українські сили супротиву. Не можна виключати і помсту міністра оборони РФ Шойгу, якому Стремоусов не так давно порадив покінчити з собою. Шойгу міг трохи перечекати, а потім… (те, що можна Кадирову і Пригожину — Стремоусову зась).