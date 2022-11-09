 

Російські окупанти повідомили про смерть Стремоусова

  1. 09.11.2022
  2. Рубрика:

Загинув гауляйтер Херсонщини Кирил Стремоусов. Таку інформацію подає російське РІА Новості.

При цьому посилання йде на інформацію від пресслужби окупаційної адміністрації.

За попередніми даними, Стремоусов загунув у ДТП біля Генічеська, куди перебралася окупаційна влада.

Додамо, що на цього персонажа, який служив окупантам, полювали не тільки українські сили супротиву. Не можна виключати і помсту міністра оборони РФ Шойгу, якому Стремоусов не так давно порадив покінчити з собою. Шойгу міг трохи перечекати, а потім… (те, що можна Кадирову і Пригожину — Стремоусову зась).

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Что происходит с круизным лайнером во время шторма

16.12.2015 - 19:20
Круизный лайнер только кажется таким огромным. По сравнению с океаном – это песчинка в пустыне. А что происходит во время сильного шторма с кораблем и пассажирами, которые в нем? Посмотрите ...
читать

«Ляшко перепутал парламент с гулянкой в сауне»: видео

25.02.2017
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко ...
читать

Зеленский во второй раз обратился к украинцам: видео

24.11.2017
Лидер Квартала 95 Владимир Зеленский ...
читать

Трагедии и прелесть Олимпиады

08.08.2016
На Олимпиаде, как и в ...
читать