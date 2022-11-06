Російські окупанти підірвали ЛЕП і замінували водонапірні свердловини

Підрив рашистами високовольтних ліній електропередач спричинив масштабні руйнування в населеному пункті. Знищено півтора кілометри ЛЕП.

Про це повідомив голова Херсонськоъ ОВА Янушевич.

За його словами, оперативно полагодити поломки неможливо — бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста.

Крім цього, окупанти замінували в місті водонапірні свердловини. Всього їх там 14. Скільки з них заміновано – уточнюється.

Тим часом в Горностаївці Каховського району прогреміли потужні вибухи.

Підрив рашистами високовольтних ліній електропередач спричинив масштабні руйнування в населеному пункті. Знищено півтора кілометри ЛЕП. Оперативно полагодити поломки неможливо — бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста. Крім цього, окупанти замінували в місті водонапірні свердловини. Всього їх там 14. Скільки з них заміновано – уточнюється.