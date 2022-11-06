 

Російські окупанти підірвали ЛЕП і замінували водонапірні свердловини

  1. 06.11.2022
  2. Рубрика:

Підрив рашистами високовольтних ліній  електропередач спричинив масштабні руйнування в населеному пункті. Знищено півтора кілометри ЛЕП.

Про це повідомив голова Херсонськоъ ОВА Янушевич.

За його словами, оперативно полагодити поломки неможливо — бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста.

Крім цього, окупанти замінували в місті водонапірні свердловини. Всього їх там 14. Скільки з них заміновано – уточнюється.

Тим часом в Горностаївці Каховського району прогреміли потужні вибухи.

Підрив рашистами високовольтних ліній електропередач спричинив масштабні руйнування в населеному пункті. Знищено півтора кілометри ЛЕП. Оперативно полагодити поломки неможливо — бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Ймовірно, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста. Крім цього, окупанти замінували в місті водонапірні свердловини. Всього їх там 14. Скільки з них заміновано – уточнюється.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Разработан микробный топливный элемент (видео)

27.11.2015 - 17:40
Группа китайских студентов разработала микробный топливный элемент (MFC), который может до 80 часов генерировать электроэнергию после добавления одной ложки сахара. Команда, состоящая из 17 студентов университета Тяньцзиня и двух старшеклассников, применили консорциум ...
читать

Ювентус уверенно обыграл Монако и вышел в финал Лиги чемпионов: видео голов

10.05.2017
Определился первый финалист Лиги чемпионов. ...
читать

«Шахтер» перед матчем с «Ромой» разгромил «Черноморец». Видео голов

16.02.2018
Донецкий «Шахтер» подтверил свой статус ...
читать

Интернет взорвало видео с музыкальной пародией на игроков сборной РФ Кокорина и Мамаева

11.07.2016
Есть в России сборная по ...
читать