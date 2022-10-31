 

Російська ракета повернулася до місця запуску

  1. 31.10.2022
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Трохи дивний маневр сьогодні здійснила одна з російських ракет, яку ворог запустив по Україні.

Як повідомив очільник Миколаївської області Віталій Кім, ракета в якийсь момент розвернулася і полетіла в зворотньому напрямку. 

Ракети програмуються і можуть змінювати напрямки свого руху, однак сенсу в розвороті на 180 градусів немає. А тому в даному випадку досить ймовірний якийсь збій.

Кім жартує, що ракета вирішила не здійснювати військовий злочин.

Нагадаємо, сьогодні фашистська Росія запустила по Україні більше півсотні ракет, 44 з яких було збито.

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