 

Росіяни знищили автомобільний міст у Великій Новосілці

  1. 28.05.2024
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Російські окупанти знищили або сильно пошкодили автомобільний міст у вільному прифронтовому селищі Велика Новосілка Волновахського району Донецької області (Времівський, а раніше Бердянський напрямок).

Про це о 19:08 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» оприлюднивши відповідне відео, яким похвалилися загарбники.

Воно відзняте їхнім безпілотним літальним апаратом, який скоригував пряме влучання високоточною ракетою типу «Іскандер» чи керованою авіаційною бомбою. Видно, що одразу після вибуху обвалилася в воду частина мосту.

Через Велику Новосілку протікають одразу дві відносно великі річки — Кашлагач і Шайтанка. Через кожну є по одному великому мосту. Який саме уражений, ми не знаємо.

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