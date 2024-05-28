 

Росіяни завдали бомбові удари по Лиману і Костянтинівці

  1. 28.05.2024
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Минулої ночі наша протиповітряна оборона у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях збила усі три дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136», які російські окупанти випустили зі східного берегу Азовського моря (Краснодарський край РФ).

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, заявило командування Повітряних сил Збройних сил України. З його звіту може скластися хибне уявлення, що минула ніч видалася спокійною.

Але це тільки тому, що ПС ЗСУ у таких звітах не згадують ворожі авіаудари по прифронтових територіях. Наприклад, влада Донеччини повідомила, що в Лимані чотирма авіаційними бомбами і снарядами реактивної системи залпового вогню «Смерч» зруйновані чотири багатоквартирні будинки, заклади освіти, адміністративна будівля, критична інфраструктура, поранені двоє місцевих жителів.

А в Костянтинівці двома керованими авіаційними бомбами УПМБ Д-30СМ пошкоджені три багатоквартирні, три приватні будинки, підприємство, адміністративна будівля, цивільне авто.

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