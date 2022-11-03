 

Росіяни запустили дезу через профіль Залужного в Instagram

  1. 03.11.2022
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Проросійські хакери зламали профіль Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в соцмережі Instagram. 

Це підтвердила Людмила Долгоновська, яка відповідає за стратегічні комунікації в команді Залужного.

Фактично атака звелася до того, щоб поширити інформацію про начебто злам хакерами програми управління військами DELTA, якою користуються Збройні сили України. Цю дезінформацію ворог поширює вже декілька днів, вона спростована. Схоже, що її вирішили ще раз вкинути вже через реальний злам в соцмережі…

Зараз фахівці працюють над тим, щоб усунути наслідки дій хакерів.

 

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