 

Росіяни захопили значну територію східніше Вугледара

  1. 09.06.2024
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Російські окупанти захопили значну територію без населених пунктів в куту на стикові Времівського (колишнього Вугледарського) і Курахівського (раніше Мар’їнського) напрямків, східніше нескореного містечка Вугледар.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками минулої доби.

На ньому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену територію, на якій за вчора встигли закріпитися загарбники. Окрім того, ми червоною стрілочкою умовно вказали зсув сірої зони активних боїв в наш бік.

На жаль, велика ділянка сірої зони трохи північніше, оточена окупованою територією з трьох сторін, швидше за все незабаром також перейде під контроль інтервентів.

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