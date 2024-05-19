Росіяни захопили нову територію на Курахівському напрямку

Російські загарбники захопили територію без населених пунктів на Курахівському (Мар’їнському) напрямку південніше нещодавно окупованого села Новомихайлівка.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти, на якому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативній інформації за перші тринадцять з половиною годин дев’ятнадцятого травня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Курахівському напрямку з початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають».