Росіяни захопили нову територію на Курахівському напрямку

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  1. 19.05.2024
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Російські загарбники захопили територію без населених пунктів на Курахівському (Мар’їнському) напрямку південніше нещодавно окупованого села Новомихайлівка.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти, на якому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативній інформації за перші тринадцять з половиною годин дев’ятнадцятого травня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Курахівському напрямку з початку доби поблизу Георгіївки, Парасков’ївки та Новомихайлівки відбулось п’ять протистоянь. Три із них ще тривають». 

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