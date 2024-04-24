 

Росіяни захопили нові території на Мар’їнському напрямку

  1. 24.04.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти минулої доби підтверджено просунулися вперед західніше Донецька. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому варто зауважити, що зазвичай ISW розділяє Авдіївський напрямок від Донецького — другий географічно розташований південніше першого.

Саме там, за даними авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», минулої доби загарбники помітно просунулися в районі частково окупованого, але нескореного села Георгіївка (західніше нещодавно окупованого містечка Мар’їнка).

Дивись скриншоти його карти за підсумками минулої календарної доби, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких вже встигли закріпитися загарбники. Це частина самого населеного пункту та ділянка південніше.

Сіра зона при цьому в наш бік змістилася незначно.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

«Динамо» победило «Александрию»: видеообзор

18.08.2018 - 22:14
Гол Виктора Цыганкова отменным ударом из-за пределов штрафной площадки оформил четвертую подряд победу «Динамо» в чемпионате страны. На сей раз над «Александрией», которая шла после четырех туров первенства на первом ...
читать

ЧМ-2018: Дания и Австралия сыграли вничью. Видео голов

21.06.2018
ЧМ-2018. Матч №21 Группа С. ...
читать

«Динамо» выиграло у «Бешикташа» с рекордным в своей истории счетом 6:0. Видео голов

06.12.2016
На 31-ой минуте матча Виталий ...
читать

Грузовики из России тайно вторглись на Донбасс: видео

11.08.2018
Сообщения жителей Донецка и округи ...
читать