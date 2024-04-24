Росіяни захопили нові території на Мар’їнському напрямку

Російські окупанти минулої доби підтверджено просунулися вперед західніше Донецька. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

При цьому варто зауважити, що зазвичай ISW розділяє Авдіївський напрямок від Донецького — другий географічно розташований південніше першого.

Саме там, за даними авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», минулої доби загарбники помітно просунулися в районі частково окупованого, але нескореного села Георгіївка (західніше нещодавно окупованого містечка Мар’їнка).

Дивись скриншоти його карти за підсумками минулої календарної доби, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких вже встигли закріпитися загарбники. Це частина самого населеного пункту та ділянка південніше.

Сіра зона при цьому в наш бік змістилася незначно.