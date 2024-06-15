Росіяни захопили нові території біля Новопокровського

Російські загарбники незначно просунулися вперед південніше нещодавно окупованого села Новопокровське на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за чотирнадцяте червня.

Це підтвердив і новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «На південь від Новопокровського противник просунувся вздовж лісосмуги до п’ятисот метрів».

Наразі з мапи зрозуміло, що там склалася ситуація, при якій виник досить великий оточений з трьох сторін карман між окупованими Новопокровським і Уманським. В умовах інтенсивного наступу переважаючих сил ворога його важко утримувати.