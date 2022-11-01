 

Росіяни втратили вертоліт і шість іранських дронів

  1. 01.11.2022
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В Донецькій області першого листопада приблизно біля дев’ятої години був збитий вертоліт «Мі-8» російських окупантів, а о дванадцятій – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Про це сьогодні пізно ввечері на свої сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» спочатку повідомила пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України, а трохи згодом підпорядковане йому Повітряне командування «Схід».

З тексту випливає, що обидві цілі вразив один й той самий зенітно-ракетний підрозділ. 

В свою чергу, речник Генерального Штабу ЗСУ Андрій Ковальов в вечірньому зведенні за перші вісімнадцять годин поточної доби, зокрема, повідомив:

«На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА типу “Орлан-10” та шість ударних дронів «Шахед-136».

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