Росіяни влучили ракетою Х-101 у Київське море, відео

Сьогодні фашистська Росія з ночі атакує Україну крилатими і балістичними ракетами, дронами-камікадзе типу Шахед, та навіть швидкісними «Кинджалами».

За інформацією прм’єр-міністра Дениса Шмигаля, ударів зазнали 15 областей. Ворог здебільшого намагався влучити по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Тим часом в мережі з’явилося відео падіння російської крилатої ракети Х-101 (такі запускаються бомбардувальниками Ту-95) у Київське море. Видно досить потужний вибух у воді.

Нагадаємо, Київське море — це одне з шести великих водосховищ у каскаді на річці Дніпро в межах Київської та Чернігівської областей України.

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