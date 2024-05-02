 

Росіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей

  1. 02.05.2024
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Російські фашисти атакували місто Дергачі під Харковом кервоаними авіабомбами (КАБами). Поранення отримали сім цивільних, серед них шість дітей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.

За даними Синєгубова, двоє з дітей отримали легкі поранення кінцівок, четверо – середньої тяжкості. Усі потерпілі госпіталізовані. 75-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Нагадаємо, тиждень тому росіяни також скинули авіабомби на Дергачі. Тоді було четверо постраждалих, з них двоє дітей.

За даними президента України Володимира Зеленського, Росія у квітні скинула на нашу країну 3200 КАБів.

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