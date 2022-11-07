 

Росіяни увірвались у Павлівку і були розбиті

  1. 07.11.2022
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Міністерство оборони фашистської Росії заявило, що не вважає рівень втрат 155-ої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту неприйнятно великим: начебто він складає 1%, і при цьому підрозділ просунувся вперед на п’ять кілометрів.

Звичайно, МО РФ бреше. Але ворог все-таки зумів захопити частину прифронтової Павлівки під Вугледаром. І цей висновок можна зробити з двох нижче представлених відео, знятих безпілотними літальними апапратами.

Перше оприлюднив, зокрема, народний депутат, волонтер і блогер Юрій Мисягін. Наші захисники в Павлівці зробили засаду на два російських танки: один знищено, його екіпаж разом з іншим відступили в межах села.

Другий ролик від Телеграм-каналу «Вовки Да Вінчі» показує влучний артилерійський постріл по великій групі інтервентів, які спокійно заходять в будинок в Павлівці, в якому вони очевидно вже «квартируються».

Раніше місцеві мешканці повідомляли, що ворог захопив, принаймні, частину Павліки. А найбільш точно на питання, чи захопили росіяни Павлівку, декілька днів тому відповів главред Цензору, військовий журналіст Юрій Бутусов: «там рельєф такий, що і противник захопити не зможе. Відходять та заходять».

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