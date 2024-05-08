Росіяни створюють «угруповання» на півночі, – Харківська ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти створюють певне угруповання військ у Курській області, яка межує з Харківською областю. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи є загроза наступу на Харків на тлі чуток про угруповання російських військ у Курській області, він відповів, що на східному напрямку в Харківській області росіяни вже відновили активні штурмові дії. Це сталося після того, як вони замінили свої підрозділи. На цьому напрямку успіхів у ворога немає.

«Щодо півночі: ворог створює угруповання військ певне, далі аналізуватимемо: це для ймовірного удару з півночі або інших територій. Вживаємо всіх заходів, щоб бути готовими і протидіяти тим викликам, які можуть бути», — заявив Синєгубов.

Він додав, що плани евакуації Харкова вже давно розроблено, їх актуалізують практично щомісяця.

Якщо Росія наважиться на ще один наступ на Харків, то це стане для неї фатальною помилкою. Нагадаємо, про це сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв’ю Укрінформу. Але це було 29 березня.

Він зазначив, що українські військові не можуть ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому «вживають всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність».

«На сьогодні проводимо великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюємо комплексну систему загороджень, проводимо планування застосування наших військ у разі таких дій», – сказав Сирський.

Він нагадав, що у ЗСУ є досвід бойових дій у Харківській області, коли вдалося «прорахувати» противника та звільнити більшу частину регіону.

Раніше ЗМІ повідомили, що Путін хоче захопити Харків і тому начебто готує наступальні дії на місто. Для цього у Росії можуть оголосити додаткову мобілізацію.

Про це у п’ятницю, 22 березня, повідомило видання Верстка з посиланням на чотири джерела в адміністрації президента фашистської РФ, регіональних урядах, а також високопосадовця міноборони.

Стверджувалося, що на бої під Харковом відправлятимуть тих, хто зараз прикриває кордони РФ під Бєлгородом та Курськом. Їх змінять резервісти та строковики, яких менш ніж за місяць демобілізують. Останніх на підписання контракту «уламуватимуть всіма способами».

У свою чергу Центр протидії дезінформації РНБО України заявив, що повідомлення про підготовку 350-тисячної армії Росії до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії та не відповідають дійсності.