Росіяни скинули бомби на завод у Сумах

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  1. 26.04.2024
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Російські фашисти сьогодні вранці завдали удару керованими авіабомбами по промисловому об’єкту міста Суми. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації у Telegram.

«Ворог наніс авіаційний удар по промисловому об’єкту міста Суми, застосувавши два КАБи», — йдеться у дописі.

Зазначається, що на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Також сьогодні окупанти завдали ударів по Дергачам Харківського району, постраждали двоє дітей. Росіяни вдарили по центральній частині міста. Попередньо — керованими авіабомбами.

«Терористи вдарили КАБами по цивільній забудові міста. Внаслідок удару є поранені діти 16-ти та 5-ти років. Наразі медики надають їм необхідну допомогу», — проінформував керівник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Фото з Дергачів.

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