 

Росіяни просунулися в районі Роботиного, – ISW

  1. 25.04.2024
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Російські окупанти «нещодавно» незначно, але начебто підтверджено просунулися вперед в районі звільненого минулого літа села Роботине Запорізької області (Оріхівський, а раніше Мелітопольський напрямок).

Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак альтернативних підтверджень цієї інформації від інших джерел ми не помітили. Зокрема авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» вже кілька діб поспіль не вносив зміни у лінію фронту на цій ділянці фронту, хоча й оновлює її щонайменше раз на день.

А блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 15:39 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» взагалі зауважив, що «орки підозріло притихли» на цій ділянці фронту.

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