 

Росіяни просунулися у Часовому Ярі, – ISW

  1. 11.06.2024
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Російські окупанти дев’ятого і десятого червня підтверджено просунулися вперед у східній частині нескореного містечка Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмута) на Краматорському напрямку.

Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

При цьому вони уточнили, що якщо просування агресора зафіксоване в мікрорайоні Канал, то важкі бої також ідуть і в більш західному мікрорайоні Новий. Сподіваємося, що все-таки малося на увазі біля нього.

Однак авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», який оновлює свою карту щодня, останні просування агресора у Часову Ярі фіксував ще за результатами восьмого червня, про що повідомлялося раніше.

А наш захисник, який воює у Часовому Ярі і веде Телеграм-канал «Бахмутський демон»,  сьогодні о 14:14 лаконічно повідомив: «Росіянські орки вигрібли добре сьогодні в нас».

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