Росіяни просунулися на Сіверському напрямку

Російські окупанти просунулися вперед на сімсот метрів до прифронтового вільного села Виїмка Донецької області на Сіверському напрямку (між Лиманським і Краматорським).

Про це сьогодні у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України. При цьому він вказав, що це результат ворожого наступу тривалістю в сім останніх діб.

У своєму зведенні про ситуацію на фронтах в Україні підтверджене просування агресора на цій ділянці фронту без подробиць зафіксували й експерти американського Інституту вивченні війни (ISW).