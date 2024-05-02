Росіяни просунулися біля Первомайського, створивши загрозу оточення

Російські загарбники помітно просунулися південніше нещодавно окупованого села Первомайське західніше Донецька. Про це о 8:10 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»:

«На південь від Первомайського противник зайняв територію занедбаних фруктових садів і просунувся до балки Домаха на ділянці шириною до 1,41 кілометра та на глибину до 1,45 км».

О 13:52 про це ж лаконічно розповів і наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Окупанти мають просування у районі населеного пункту Первомайське».

Але найбільш тривожною ця інформація виглядає на карті авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState». Червоно-коричневими штриховкою та пунктиром він позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

Ми ж червоними стрілочками позначили місця розширення сірої зони в наш бік та звертаємо увагу, що ще більша територія на схід від сусіднього вільного Невельського (на південний схід від Первомайського) тепер приречена, адже оточена ворогом більш ніж з трьох сторін.