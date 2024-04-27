Росіяни прорвалися у Кислівку на Куп’янському напрямку, – «DeepState»

Дві доби поспіль російські окупанти просуваються вперед в районі звільненого восени 2022 року прифронтового села Кислівка на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

Про це повідомляє авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншоти його карти за 26 та 27 квітня. Позавчора загарбники пробилися впритул до населеного пункту, а вчора зайняли його східну чверть і прилеглу територію.

У своєму Телеграм-каналі «DeepState» пояснив, що ворог вибрав ту ділянку фронту, яку захищає підрозділ територіальної оборони, який різко поступається озброєнням окремим звичайним бригадам Збройних сил України:

«Хлопцям прикро втрачати позиції, але без підтримки важкого озброєння ситуація може суттєво погіршитися».

При цьому «DeepState» відверто «наїхав» на керівництво ЗСУ: «Якщо Очеретине не стало уроком для ОТУ/ОУВ/ОСУВів, то тут вже ніякий медійний розголос не змусить підняти дупу і налагодити штабних управлінців щось зробити. Рік тому, коли провалився фронт біля Новоєгорівки, Сирський особисто приїздив і контролював відновлення позицій».

Однак ми не впевнені, що Силам оборони чисто фізично вистачає нормально підготовлених бригад для прикриття всієї ділянки фронту…