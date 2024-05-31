Росіяни посилили штурми на Кринки

Російські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області. Про це без подробиць в останньому щоденному зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Якогось підтвердження цієї інформації в альтернативних джерелах ми не помітили. Тим часом, пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в оперативній інформації за перші сімнадцять з половиною годин 31 травня про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Придніпровському напрямку в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби нашими воїнами вже відбито чотири ворожих штурми».