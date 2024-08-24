 

Росіяни пішли на потужний штурм Красногорівки

  1. 24.08.2024
  2. Рубрика:

Сьогодні російські загарбники розпочали активні штурми позицій Сил оборони в не до кінця окупованому містечку Красногорівка (західніше Донецька) на північному фасі Курахівського (раніше Мар’їнського) напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«Сьогоднішнє свято дуже важкими боями під ранок зустріли хлопці в Красногорівці. Там ще утримуються наші позиції в населеному пункті, ворог чималими зусиллями намагався витиснути пацанів з міста».

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу збройних сил України у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту написав наступне:

«На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

В Донецке крупный пожар: появилось видео

15.06.2018 - 01:00
Ранее мы сообщали о том, что в Донецке на территории неработающей Куйбышевской шахты 14-го июня произошел сильный пожар. Позже появилось видео с места происшествия. Видно, что пожар охватил административное здание. ...
читать

В России назвали фамилии заказчиков убийства Гиви – Зорян и Шкиряк: видео

10.02.2017
Телеканал Россия 24 назвал Зоряна ...
читать

В пустыне Сахара выпал снег: фото, видео

07.02.2018
Уникальное природное явление уже второй ...
читать

Война под Донецком. «Русские» применяют новую тактику: видео

17.12.2017
Дневные сообщения жителей Донецка и ...
читать