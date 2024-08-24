Росіяни пішли на потужний штурм Красногорівки

Сьогодні російські загарбники розпочали активні штурми позицій Сил оборони в не до кінця окупованому містечку Красногорівка (західніше Донецька) на північному фасі Курахівського (раніше Мар’їнського) напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«Сьогоднішнє свято дуже важкими боями під ранок зустріли хлопці в Красногорівці. Там ще утримуються наші позиції в населеному пункті, ворог чималими зусиллями намагався витиснути пацанів з міста».

У свою чергу, пресцентр Генерального штабу збройних сил України у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту написав наступне:

«На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі».