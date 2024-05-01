 

Росіяни окупували ще два села на Донеччині

  1. 01.05.2024
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Російські окупанти захопили сусідні село Новокалинове та селище Керамік на Авдіївському напрямку. Про це повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Просування супротивника на ділянці шириною до 5,2 кілометрів та на глибину до 1,4 км».

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» це підтвердив і показав деякі деталі на своїй карті за результатами минулої доби.

Значні втрачені ділянки, на яких вже закріпилися загарбники, він позначив червоними штриховкою і пунктиром. Також значно в наш бік змістилася сіра зона активних боїв.

Варто зазначити, що більшість вищевказаної щойно захопленої території станом на вчора вже була оточена з трьох сторін інтервентами; у тому числі безвихідним було положення в Новокалиновому. А от Керамік в напівоточення не потрапив…

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